Kars Belediyesi'ne kayyum atamasıyla hizmetler arttı

Kars Belediyesi'ne kayyum atmasıyla birlikte vatandaşlar hizmet gördü. Kayyum şehrin altyapısına 182,5 milyon liralık yatırım yaparken, belediyeye 23 yeni araç kazandırarak belediye araç parkına da ayrıca 50 milyonluk araç kazandırdı.

Böylece HDP'li belediyelerinin terör örgütlerini finansa ettikleri belediye ödenekleri, kayyumla birlikte halka hizmet olarak döndü.

Kars Belediye Başkanlığı'nca 2020 yılından günümüze kadar, bir taraftan belediye borçları ödenirken, belediye çalışanlarının maaşları ödenirken, diğer taraftan da kayyum yaptığı yatırımlarla kentin çehresini değiştirdi.

Kars'ın en ücra köşelerinden başlayan altyapı ve yol çalışmaları, yıllarca hizmet gitmeyen mahalle ve sokaklarda vatandaşlar tozdan topraktan, çamurdan kurtulurken, kent merkezinde özellikle kayyum döneminde yapılan Bedesten bölgesi hem vatandaşların boş zamanlarını değerlendirdikleri yer oldu, hem de Kars turizmine önemli bir ivme kazandırdı.

İçişleri Bakanlığı'nca 2020 Ekim ayında HDP'li Kars Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından 50 kilometre sıcak asfalt yol, 237 bin metre kare kilit parke yol ve kaldırım, 48 bin metrekare bazalt kaldırım, 14 kilometre içme suyu hattı ve 14 kilometre kanalizasyon şebekesi yapılırken, alt yapı çalışmalarına toplam 182,5 milyon lira harcanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Belediye yapı, üst yapı, içme suyu, temizlik hizmetleri, imar, ulaşım, kanalizasyon, aydınlatma hizmetleri başta olmak üzere araç parkı, sağlık işleri, park bahçe, kültürel ve sosyal etkinlikler, sosyal yardımlar gibi birçok alanda vatandaş memnuniyeti ve kamu yararı gözeterek çalışmalar gerçekleştirdi.

Başta temizlik hizmetleri olmak üzere birçok hizmeti diğer il ve ilçe belediyelerinden yapılan görevlendirme araçlar ile yapılan Kars Belediyesi atanan kayyum, belediye iş potansiyelini ve gücünü artırmak, vatandaşlara etkin ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla araç parkını büyütüp envanterinde olmayan iş makinesi ve araçları belediye envanterine kazandırırken, alınan 23 yeni araç ve atıl durumda olan araçların bakım, onarımları yapılarak yeniden hizmete sokulurken, araçlar için ise belediye yaklaşık 50 milyon lira harcayarak vatandaşlara kaliteli hizmet verilmesini sağladı.

Öte yandan Kayyum ile birlikte her alanda Kars'a yapılan yatırımlar, vatandaşların yüzünü güldürdü. Vatandaşlar, aldıkların hizmetlerden memnun olduklarını kaydettiler. - KARS