Karpuzlu'nun Yeni Kaymakamı Mustafa Bayram Görevine Başladı

Karpuzlu'nun Yeni Kaymakamı Mustafa Bayram Görevine Başladı
Güncelleme:
Aydın'ın Karpuzlu ilçesine atanan Kaymakam Mustafa Bayram, görevine başladı. Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret eden Bayram, ilçedeki ilk çalışmalarına başladı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesine atanan Kaymakam Mustafa Bayram, görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Karpuzlu ilçesine atanan Kaymakam Mustafa Bayram, yeni görev yerine başladı. Görevine başlayan Bayram'ın ilk adresi Aydın Valisi Yakup Canbolat oldu. Vali Canbolat'ı makamında ziyaret eden Kaymakam Bayram, kaymakamlık binasına gelerek görevine başladı. Karpuzlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "16 Ekim 2025 tarihli İçişleri Bakanlığı onayı ile ilçemiz Kaymakamı olarak atanan Mustafa Bayram görevine başlamıştır" ifadeleri yer aldı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat ise Kaymakam Bayram'a görevinde başaralar dilerken Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada da "İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla Karpuzlu Kaymakam Vekili olarak görevlendirilen 110. Dönem Kaymakam Adayı Mustafa Bayram, Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
