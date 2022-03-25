Karpuzlu'da 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' tanıtıldı

KARPUZLU, AYDIN (İHA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nin tanıtım toplantısı Karpuzlu'da gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısına Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, Karpuzlu Kaymakamı Musa Ayyıldız ve eşi Cansu Ayyıldız, Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez ve eşi Tuba Dönmez, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ebru Kurt, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Gülnur Saruhan, ÇEKÜS birim sorumlusu Dr. Elif Yalçın, Daire Amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Gülnur Saruhan, kanserle ve kadın sağlığı ile ilgili eğitim sunumu gerçekleştirdi ve soruları cevaplandırdı. - AYDIN