Karpuzlu'da Gaziler Günü kutlamaları yemek daveti ile başladı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde Gaziler Günü kapsamında düzenlenen kutlama etkinlikleri kaymakamlığın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yemek daveti ile başladı.

Karpuzlu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehit aileleri ve gaziler, kaymakamlık ev sahipliğinde verilen yemekte bir araya geldi. Karpuzlu Kaymakamlığı tarafından organize edilen programa, Çine Kaymakamı ve Karpuzlu Kaymakam Vekili Ali Erdoğan, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı. Kaymakam Erdoğan, gaziler ve aileleriyle tek tek ilgilenirken, "Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ve ailelerine minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN