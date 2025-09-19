Haberler

Karpuzlu'da Gaziler Günü kutlamaları yemek daveti ile başladı

Karpuzlu'da Gaziler Günü kutlamaları yemek daveti ile başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde Gaziler Günü kapsamında düzenlenen kutlama etkinlikleri kaymakamlığın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yemek daveti ile başladı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde Gaziler Günü kapsamında düzenlenen kutlama etkinlikleri kaymakamlığın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yemek daveti ile başladı.

Karpuzlu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehit aileleri ve gaziler, kaymakamlık ev sahipliğinde verilen yemekte bir araya geldi. Karpuzlu Kaymakamlığı tarafından organize edilen programa, Çine Kaymakamı ve Karpuzlu Kaymakam Vekili Ali Erdoğan, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı. Kaymakam Erdoğan, gaziler ve aileleriyle tek tek ilgilenirken, "Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ve ailelerine minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Filmleri aratmayan hikaye: 12 saatlik jet-ski yolculuğu ile Gazze'den Avrupa'ya kaçtılar

12 saat jet-ski sürerek Avrupa'ya ulaştılar! Sonrası daha da ilginç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.