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Karne hediyesi hayatındaki engelleri kaldırdı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Karne hediyesi hayatındaki engelleri kaldırdı

Adana'nın Kozan ilçesinde ilkokul 3. sınıf öğrencisi Bilal Uludağ'ın karne hediyesi hayatındaki engelleri kaldırdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde ilkokul 3. sınıf öğrencisi Bilal Uludağ'ın karne hediyesi hayatındaki engelleri kaldırdı. Küçük Bilal karne hediyesi olarak alınan tekerlekli sandalyesiyle duygulu anlar yaşadı.

Yürüme engelli olan 3. sınıf öğrencisi Bilal Uludağ (9), Şehit Kubilay İlköğretim Okulu yönetimi ve Kozan Beyaz Ay Derneği Başkanı Ahmet Ünal'ın hazırladığı karne hediyesiyle çifte sevinç yaşadı. Hayali olan tekerlekli sandalyesine kavuşan küçük Bilal hem duygulandı hem duygulandırdı.

Görme engeli olan ve engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya kendini adayan Beyaz Ay Derneği Kozan Şube Başkanı Ahmet Ünal, hayırseverlerin destekleri ile engelli bireylerin engellerini ortadan kaldırmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Hem eğitim hem de özel hayatında başarılar diliyoruz. Biz her zaman senin yanında olacağız" dedi.

Öğretmenleri Bilal Uludağ'ın başarılı bir öğrenci olduğunu söyledi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilal Uludağ Adana Kozan Yerel Haberler

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