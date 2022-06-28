Karnavas Pekmezi kare kare resimlendi

Şifa Deposu Karnavas Dut Pekmezi'nin yapım aşaması kare kare resimlendi.

Olur Ormanağzı (karnavas) köyü ERFOD Başkanı ve üyeleri tarafından dut'un pekmez haline gelmesini her aşamasını yüzlerce fotoğraf çekerek kayıt altına aldı.

Erzurum Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yıldıran Yıldırım, Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. İhsan Efeoğlu ve Aziziye Saltuklu Sağlık Merkezi Aile Hekimi Dr. Çağrı Tanrıverdi ile birlikte Olur Ormanağzı köyü sakinlerinden Ahmet ve Gülistan çiftinin yapmış oldukları dut pekmezinin her aşamasını fotoğrafladılar.

ERFOD üyesi Dr. Çağrı Tanrıverdi, "Daha önce pekmez yapımı çekimi yapmamıştım sebebi ise pekmezi sevmiyordum bugün ilk defa karvas dut pekmezini tattım çok nefis bir aroması var çok beğendim. Bundan sonra sürekli tüketeceğim" dedi.

ERFOD Derneği Başkanı Prof. Dr. Yıldıran Yıldırım, "Karnavas pekmezinin methini çok duyduk. Biz de Erzurum Fotograf sanatı Derneği olarak böyle güzel bir ürünün fotoğrafını çekmekten son derece mutlu olduk" dedi.

ERFOD üyesi Prof. Dr. İhsan Efeoğlu, "Bugün Karnavasta Karnavas dut pekmezinin yapımının fotoğrafını çekmekten son derece mutlu oldum. Karnavas'ta bizleri evlerinin kapılarını açan Ahmet ve Gülistan çift'ine sonsuz teşekkür ederiz. Bizler bugün meşhur Karnavas pekmezini yerinde fotoğraflarını çekmek için Karnavas'a geldik. Karnavas Dut Pekmezinin sanatsal yönünü ele aldık ve yüzlerce fotoğraf çekerek belgeledik. Herkese teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel