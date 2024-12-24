Üye Girişi
Haberler
Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
İlk adım atıldı! Yanı başımızda 300 bin kişilik ordu kuruluyor
12 kişinin can verdiği fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş! İşte o anlar
Mühimmat fabrikasındaki patlama ilk değilmiş! Görüntüleri ortaya çıktı
Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Münbiç'e sızma girişimini engelledi
Türkiye sınırında gece yarısı tehlikeli girişim
Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti
Bakan Tekin'e protesto şoku! Haykırışları salonu inletti

Karla Kaplı Yolda Kazada Pratisyen Hekim Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrilen otobüste, pratisyen hekim Osman Zeki Tuncel hayatını kaybetti. Tuncel'in sağlıkçıların sesi olduğu ve 'şiddete karşı' koro kurduğuna dair bilgilerin ortaya çıkması, olayın dramatik yönünü bir kat daha artırdı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden pratisyen hekim Osman Zeki Tuncel'in öğrenciyken girdiği koroda 'şiddete karşı' sağlıkçıların sesi olduğu ortaya çıktı.

Kaza, gece saatlerinde Bingöl-Erzurum karayolu Karlıova ilçesi Kümbet köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 GC 312 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Emine Tuncel'in (26) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Eşi pratisyen hekim Osman Zeki Tuncel (24) de Karlıova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan 17 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Çiftin yaklaşık bir yıl önce evlendiği, Rize'ye gezmeye gittiği ve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği, ayrıca pratisyen hekim Osman Zeki Tuncel'in yaklaşık 3 ay önce Arıcak Devlet Hastanesine atandığı öğrenildi.

2022'de 'şiddete karşı' sağlıkçıların yanında olmak için koroya katılmış

2022'de Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Akgün, tıp fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek müzik korosu kurmuştu. Osman Zeki Tuncel'in de tıp fakültesi 4'üncü sınıfta olduğu bu dönemde koroya katıldığı ortaya çıktı. 2022'de İhlas Haber Ajansı muhabirine röportaj veren Osman Zeki Tuncel, "Yaz aylarında Bekir hocamızla konuşurken şan dersi aldığını söyledi. Müzikle ilgileniyorum çok seviyorum senin de müziğe ilgin var mı demişti. Ben de 'Hocama neyzenim' dedim. Bir kayıt yapalım mı dedi ya da bir gün çalışma yapalım dedi. Ben de olur dedim. Oturduk birkaç kişi çalıştık. Baktık güzel bir enerji alıyoruz gayet güzel gidiyor devam ettik. Konservatuvardan ve başka bölümlerden de hocalarımız geldi grubumuz büyüdü. Geri dönüşler oldu bir de yoğun bir bölümümüz var insanlar zaman yönetimini çok merak ediyorlar. Özellikle bizden öğrenmek istiyorlar nasıl yetiştiriyorsunuz bu kadar enstrümanları dersleri bu yönden güzel geri dönüşler alıyoruz. Hatta ben ailemden ve çevremden gayet güzel dönüşler geliyor devam edin diyorlar bizi destekliyorlar" ifadelerini kullanmıştı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Erdoğan'dan işaret bekleyen Davutoğlu'nun partisinde çöküş başladı
img

Devlet okulunda infial yaratan görüntü
img

Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı
Orban, Rusya-Ukrayna savaşının ne zaman biteceği ile ilgili tarih verdi
Savaşın bitişi ile ilgili tarih verildi
Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı
Devlet okulunda infial yaratan görüntü
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı

Son Dakika Haberleri

Timur Noyan öldü mü? Timur Noyan neden öldü, hastalığı neydi? Timur Noyan kimdir? Timur Noyan kaç yaşında, nereli? Nedim Yamalı hangi partide? Nedim Yamalı neden istifa etti? Nedim Yamalı kimdir? Nedim Yamalı kaç yaşında, nereli? Marmaray Bostancı istasyonunda ne oldu? UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU | Uzman öğretmenlik başöğretmenlik başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvuru şartları nelerdir? ATA AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı? 31 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatacak? Ücretli öğretmen maaşları hangi tarihte hesaplara yatırılıyor? MEMUR ZAM HABERLERİ! 6 aylık enflasyona göre memur maaşları ne kadar olacak? 2025 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.