Karayazı'da çamurlu su tepkisi

Erzurum'un Karayazı ilçesinde şebeke sularının çamurlu akması, vatandaşları mağdur etti.

Musluklardan gelen suyun kullanılamaz halde olması nedeniyle birçok kişi yemek yapamadığını, çay içemediğini ve özellikle küçük çocukların hijyen ihtiyaçlarını karşılayamadığını ifade etti.

Yaşanan durumun günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirten vatandaşlar, sorunun bir an önce giderilmesini beklediklerini dile getirdi. Çamurlu suyun nedeninin araştırılmasını isteyen ilçe sakinleri, yetkililerin konuya acilen müdahale etmesini talep ediyor.

Vatandaşlar, gerekli çalışmaların başlatılarak suyun en kısa sürede sağlıklı hale getirilmesini beklediklerini ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı