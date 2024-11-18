Karasu Çayı'nın Sonbahar Güzellikleri

Karasu Çayının sonbahar güzellikleri böyle görüntülendi

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan Karasu Çayının sonbahar güzellikleri böyle görüntülendi.

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen ve Mazıdağı ilçesinin güzelliği olarak bilinen Karasu Çayı, sonbahar renklerine büründü. Sarı, kahverengi ve yeşil tonlarına bürünen Karasu Çayı, doğal güzelliği ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sonbaharın bütün renklerini barındığı ve ağaçların yapraklarının kuruyup savrulduğu Karasu Çayı'na gelen vatandaşlar oluşan güzelliğin tadını çıkartıyor.