Karasu Çayı'nın Sonbahar Güzellikleri
Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Karasu Çayı, sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler sunuyor. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken çayda, vatandaşlar sonbaharın tadını çıkarıyor.
Karasu Çayının sonbahar güzellikleri böyle görüntülendi
MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan Karasu Çayının sonbahar güzellikleri böyle görüntülendi.
Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen ve Mazıdağı ilçesinin güzelliği olarak bilinen Karasu Çayı, sonbahar renklerine büründü. Sarı, kahverengi ve yeşil tonlarına bürünen Karasu Çayı, doğal güzelliği ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sonbaharın bütün renklerini barındığı ve ağaçların yapraklarının kuruyup savrulduğu Karasu Çayı'na gelen vatandaşlar oluşan güzelliğin tadını çıkartıyor.