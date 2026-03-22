Karapınar'da gönülleri ısıtan dayanışma: 20 ton sütü ücretsiz dağıttı

Konya'nın Karapınar ilçesinde yıllardır hayvancılıkla uğraşan bir vatandaş, belirli dönemlerde hayvanlarından elde ettiği sütü ücretsiz olarak dağıtarak dayanışma ve paylaşma örneği sergiliyor.

Karapınar'da yıllardır hayvancılıkla uğraşan Durmuş Ali Diri, yaklaşık 20 ton sütü mahalle mahalle gezerek vatandaşlara ulaştırdı. Kimi zaman yolda karşılaştığı insanlara süt ikram eden Diri, kimi zaman da komşularına dağıtıyor. Yaylada büyükbaş hayvan çiftliği bulunan Durmuş Ali Diri, yıllardır zaman zaman sütü ücretsiz vererek dayanışmayı ve paylaşmayı göstermek istediğini belirterek, "Amacım bu ülke kardeşliğine katkı sağlamak. İnsanları sevindirmek istiyorum. Ömrüm yettiğince de bunu yapacağım. Eşimle birlikte aracıma binip bilmediğimiz evlere de gidiyoruz. Bir dua almak için bunu yapıyoruz. İnsanların mutlu olduğunu görünce akşam eve huzurla dönüyorum" dedi.

Dağıttığı süt miktarının azalmak yerine arttığını da vurgulayan Diri, "Dağıttıkça malım eksilmiyor, aksine çoğalıyor" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı