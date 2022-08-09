Karaman haberi! Murat Yılmaz, Karaman Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne atandı Karaman haberleri: Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Murat Yılmaz, Karaman'a il müdürü olarak atandı. Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Murat Yılmaz, Karaman'a il müdürü olarak atandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla Karaman Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde vekaleten atanan Çevre Mühendisi Murat Yılmaz, Zonguldak'tan ayrılarak buradaki görevine başlayacak. Zonguldak'taki görevi sırasında başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Yılmaz, 2012 yılında Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde çevre mühendisi olarak görevine başladı. İl Müdürlüğü bünyesinde Çevre Yönetimi ve Denetimi, ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdür vekili görevlerinin yanısıra 2018 yılından itibaren İl Müdür Yardımcısı vekili olarak görev yaptı. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / Yerel İklim Değişikliği Yılmaz Karaman Murat Yılmaz Karaman Yerel Haberler

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