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Karaman'dan ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı

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Karaman'dan 170 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ün katıldığı uğurlama programında, hacı adaylarının sevinci ve duygusal anları yaşandı.

Karaman'dan ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Karaman'dan 170 kişilik ilk hac kafilesini kutsal topraklara uğurlamak için Piri Reis Kültür Merkezi önünde uğurlama programı düzenlendi. Programa, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ile İl Müftüsü Faruk Gürbüz de katıldı. Hacı adaylarının yakınları ve uğurlamaya gelen vatandaşlar alanı doldururken, program Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarının sevinci yüzlerine yansırken, bazı hacı adayı yakınlarının duygu dolu anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

"Allah herkese nasip etsin"

75 yaşındaki hacı adayı Mehmet Erdoğ, "Çok sevinçliyim daha bundan iyi ne olabilir. Allah herkese nasip etsin" dedi. Hüseyin Daşbaşı da hacı adayı olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi. 36 sene sonra ikinci defa hac yolcusu olduğunu belirten Satıh Erken ise, "Allah herkese nasip etsin. 36 sene sonra ikinci defa gidiyorum. Yakınlarımın hepsi burada beni uğurluyorlar ve haliyle duygulandım, beni ağlattılar" dedi.

Annesi ve babasını uğurlamaya gelen Abdurrahman Akan gözyaşlarına hakim olamazken, "Çok şükür Allah'ım bu günleri de gösterdi. Rabbim herkese sağ salim gidip gelmeyi nasip eylesin inşallah. Annem ile babamı uğurladım. Daha önce umreye gitmişlerdi, şimdi de ilk defa hacca gidecekler" diye konuştu.

"Tıpkı kendim gider gibiyim"

Yakınlarını uğurlamaya gelen Abidin Gezer, "Geçen yıl aynı duyguları ben de hissediyordum çünkü ben de gittim ve geldim. Allah'ıma şükürler olsun vazifemizi yaptık geldik. Şu anda yoğun duygular içerisindeyim, tıpkı kendim gider gibiyim. Tanıdıklarımız da aynı şekilde çok heyecanlılar, görevlerini yapmak için yoğun duygular içerisindeler. Allah'ın izniyle onları buradan uğurluyoruz ve görevlerini ibadetlerini layıkıyla yapabilmelerini, hac vazifelerinin mebrur olmasını diliyorum. Yolları açık olsun inşallah ailelerine sağlıklı bir şekilde kavuşsunlar" dedi.

İl Müftü Yardımcısı Adem Bahcıvan'ın okuduğu duanın ardından hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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