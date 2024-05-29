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Karaman'da İstanbul'un Fethi'nin 571. Yıldönümü Kutlandı

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Karaman'da düzenlenen törenle İstanbul'un Fethi'nin 571. yıldönümü kutlandı. Karaman Lisesi tarafından Piri Reis Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kutlama programında öğrencilerin sahnelediği piyes ve mehteran takımının konseri büyük ilgi gördü.

Karaman'da İstanbul'un Fethi'nin 571. Yıldönümü düzenlenen bir törenle kutlandı.

Karaman Lisesi tarafından Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Program daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okul müdürü Murat Baysal'ın günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşma ile devam etti. Öğrencilerinin hazırlayıp sahnelediği "İstanbul'un Fethi" konulu piyes ilgi ile izlenirken, kutlama programı mehteran takımının verdiği konser ile sona erdi.

Programa Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, İl Genel Meclis Başkanı Tamer Yıldızbaş ile daire müdürleri, davetliler ve öğrenciler katıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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