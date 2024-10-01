Karaman'da İlk Kez Travma İleri Yaşam Desteği Eğitimi Verildi

TİLYAD eğitimi Karaman'da ilk kez verildi

KARAMAN - Karaman'da sağlık personellerine ilk kez Travma İleri Yaşam Desteği eğitimi verildi.

Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan sağlık personellerinin hastane öncesi travmalı hasta yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla verilen eğitime İl Ambulans Servisi'ne bağlı acil yardım istasyonlarında çalışan ATT ve Paramedik personel katıldı. İl Ambulans Servisi Başhekimliği eğitim birimi koordinasyonunda düzenlenen 6 eğitmen ve 9 kursiyerin katıldığı eğitim programında katılımcılara "olay yeri yönetimi ve triyaj, travmalı hastalarda acil olgu yönetimi, kafa travmaları, göğüs travmaları, batın travması, uzuv travmaları ve yanık-kıraç sendromu" konularında 3 gün boyunca teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitimin son gününde kursiyerler teorik ve pratik uygulamaların olduğu bir sınavdan geçirildi ve başarılı olanlara sertifikaları verildi.

Eğitime katılan sağlık personelleri, daha önceden Konya'ya giderek aldıkları TİLYAD eğitiminin Karaman'da verilmesinin avantajlı olduğunu, çok yararlandıklarını ifade etti.

"TİLYAD eğitimi Karaman'da ilk kez gerçekleştirildi"

Eğitim hakkında bilgi veren Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özçelik, "TİLYAD eğitimi Karaman'da ilk kez gerçekleştirildi. Bu eğitimin girişimini yapmıştık ve Konya'dan eğitimimizi değerlendirmek için eğitmenlerimiz geldi. Onların onay süreci sonrası eğitimi artık Karaman'da verebiliyor hale geleceğiz. Travmalı hastalara ve kazazedelere olay yerinde, hastaneye sevk edilmeden önce müdahale edebilmek ve personelin bilgilerini güncel tutmak amacıyla bu eğitimleri, bakanlığımızın belirlediği doğrultuda veriyoruz" dedi.