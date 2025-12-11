Haberler

Karakuş Tümülüsü'nde aydınlatma çalışmaları incelendi

Güncelleme:
Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Karakuş Tümülüsü'nde yapılan aydınlatma çalışmalarıyla tarihi yapı geceleri daha görünür hale getirilecek. Kaymakam Soysal, çalışmanın hem turist çekme hem de güvenlik açısından önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan ve Kommagene uygarlığının önemli mirasları arasında yer alan Karakuş Tümülüsü'nde yürütülen aydınlatma çalışmaları, Kaymakam Muhammed Üsame Soysal tarafından yerinde incelendi.

Kaymakam Soysal, proje kapsamında yapılan yeni aydınlatma sistemlerinin hem tarihi yapının gece görünürlüğünü artıracağını hem de bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlayacağını ifade etti. Aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Karakuş Tümülüsü'nün, ziyaretçiler için daha cazip bir hale gelmesi hedefleniyor.

Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten yetkililer, modern ve enerji tasarruflu aydınlatma teknolojilerinin kullanılacağını, böylece hem görsel estetik hem de güvenlik açısından önemli bir iyileşme sağlanacağını aktardı.

Kahta Kaymakamlığı, tarihi değerlerin korunması ve turizme kazandırılması yönündeki çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - ADIYAMAN

