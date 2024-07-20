Karaisalı Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur'un yerine Kaymakam Eda Sel atandı

Karaisalı Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur'un Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine atanmasından sonra yerine gelen Kaymakam Eda Sel ilçede görevine başladı.

11.07.2024 tarihli İçişleri Bakanlığı onayı ile Karaisalı Kaymakamı olarak görevlendirilen Eda Sel ilçedeki görevine başladı. Kaymakam Sel, ilçede göreve başladıktan sonra ilk gittiği yer Hacılı Mahallesi'ndeki şehit Jandarma Er Ali Gümüştüop'un mezarı ile ailesi oldu. İlçe Jandarma Komutanı Emre Yeşilyurt, İlçe Müftü Vekili Fatih Gözüküçük ve Hacılı Mahallesi Muhtarı İbrahim Özkan ile birlikte, Hacılı Mahallesi'nde ikamet eden Şehit J. Er Ali Gümüştop'un ailesinin evine giderek ziyaret gitti. Kaymakam Sel, daha sonra şehit kabrine giderek dua etti. - ADANA