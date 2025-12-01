Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Afet Bilinci Sempozyumu Başladı

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde "Afet Bilinci: 100 Yıllık Deneyim ve Geleceğe Bakış" sempozyum başladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde 1-3 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan "Afet Bilinci: 100 Yıllık Deneyim ve Geleceğe Bakış" sempozyumu başladı. Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda açıklamalarda bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arzu Fırat Ersoy, "Bu sempozyum ile bizler farklı meslek disiplinleriyle bir araya gelerek ülkemizde afet bilinci oluşturulmasına ön ayak olmak istedik. İlk kez bu kapsamda yapılmış bir sempozyum" dedi.

"100 yıllık afet bilinci çok başarılı olmadığımızı anlatıyor" diyen Ersoy, "Biz geçtiğimiz 100 yılda bu afetlerden ülkemizde neler öğrendik hangi dersleri aldık, almalıyız ve önümüzdeki 100 yılları da buna göre nasıl projelendirmeliyiz onu hedefledik. Bizler KTÜ Heyelan Uygulama Merkezi olarak bölgemizdeki afet risklerine karşı çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Karadeniz Bölgesi'nde sel, taşkın, heyelanlardan ve bunun yanı sıra kaya düşmelerinden fazlaca etkilenen bir bölgede yaşıyoruz. Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bununla ilgili sempozyumdan sunumlar yapılacak. Bu sunumlar sonrasında bilgi kısmı oluşturulacak. Bu bilgi Trabzon halkına ulaştırılacak. Bu şekilde afet bilincinin yaygın hale getirilmesi için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON