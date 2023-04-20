Karadeniz Ereğli Zabıtasından Bayram Denetimi

Karadeniz Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde iş yerlerini denetledi.

Vatandaşların huzur, sağlık ve güvenliği için çalışmalarına devam eden Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıtası, Ramazan Bayramı öncesi iş yerlerinde denetim yaptı. Zabıta Müdürü Halit Aydın, ramazan ayı boyunca denetimlerini sürdürdüklerini kaydederek şunları söyledi:

"Ramazan ayı içerisinde periyodik olarak 13 simit fırını, 25 ekmek fırını denetlendi. Bayram öncesi ise 12 unlu mamul üretim yeri, 23 pastane, 22 kuruyemişçi ve 13 tatlı üretim ve satış yerinde incelemelerde bulunduk. Eksiklikleri olan 12 iş yerine tutanak tutularak süre verildi. Denetimlerimiz devam ediyor. Bayram süresince de ekiplerimiz görev başında olacak. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşlarımız Alo 153 Zabıta hattını arayabilirler. Tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."