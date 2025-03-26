Karadeniz Ereğli'de SYDV Personeline Takdir Belgeleri Verildi
Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda görev yapan 8 personele, 2024 yılı içerisindeki başarılı çalışmaları dolayısıyla takdir belgesi verildi.
Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) görev yapan 8 personele, 2024 yılı içerisindeki başarılı çalışmaları dolayısıyla takdir belgesi verildi.
Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik sergiledikleri örnek davranışlar ve katkılar nedeniyle ödüllendirilen personele, belgeleri Kaymakam Mehmet Yapıcı'nın onayıyla hazırlandı. Vakıf Müdürü Abdullah Hasçelik, takdir belgelerini personele takdim etti. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel