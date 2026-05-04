Zonguldak'ta kafes balıkçılığı projesine balıkçı ve çevrecilerden tepki

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta Karadeniz Ereğli ile Alaplı arasında planlanan kafes balıkçılığı projesine balıkçılar ve çevreciler karşı çıktı. Projeye karşı hukuki ve toplumsal mücadele başlatılacağı açıklandı.

Zonguldak'ta Karadeniz Ereğli ile Alaplı arasında planlanan kafes balıkçılığı projesine tepki göstermek amacıyla Karadeniz Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi öncülüğünde toplantı düzenlendi. Toplantıya bölgedeki kooperatif temsilcileri ve çok sayıda balıkçı katıldı. Toplantıda, Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri Platformu'nun da projeye karşı sürece dahil olduğu belirtildi.

Kooperatif Başkanı Murat Toprak, üyelerden gelen değerlendirmeler doğrultusunda projeye karşı çıktıklarını belirterek, "Hiçbir proje balıkçı esnafımızın emeğinin ve geleceğinin önüne geçemez" dedi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Çağdaş Özer ise daralan avlanma sahalarına dikkat çekerek, "Bu proje hayata geçerse daha da dar bir alana sıkışacağız" ifadelerini kullandı.

Sakarya Kocaali Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Hüseyin Tan da sorunun yalnızca yerel değil bölgesel olduğunu belirterek, ortak hareket etme çağrısı yaptı.

Toplantıda söz alan çevreciler de projenin deniz ekosistemine zarar verebileceğini vurguladı. Çevreci aktivist Çetin Yılmaz, sürecin hukuki boyutuna dikkat çekerek, gerekli başvuruların yapılması halinde eylem ve hukuki mücadele sürecinin başlatılacağını ifade etti.

Toplantı sonunda balıkçılar ve çevre örgütleri, projeye karşı hukuki ve toplumsal mücadeleyi birlikte yürüteceklerini duyurdu.

Kaynak: ANKA