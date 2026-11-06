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Karadeniz ekibinden duygulandıran hareket: Şehit ve gaziler için bayrak diktiler

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Karadeniz ekibinden duygulandıran hareket: Şehit ve gaziler için bayrak diktiler
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Şırnak’ta çalışan Karadenizli dağcı ekip, şehit ve gaziler anısına ay yıldızlı al bayrağını göndere çekti.

Şırnak'ta çalışan Karadenizli dağcı ekip, şehit ve gaziler anısına ay yıldızlı al bayrağını göndere çekti. Çalıştıkları dağlık alana direk dikip bayrak asan ekibin davranışı görenleri duygulandırdı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki yol güzergahında çalışan Trabzon'dan gelen dağcılık ekibi yol güzergahındaki tehlikeli ve düşme riski bulunan taş ile kayaları kontrollü şekilde düşürmeye çalışıyor. Günlerdir burada çalışan profesyonel ekip yüksek rakımlı bir dağın başına bu sefer çok anlamlı bir çalışma yaptı. Şehit ve gazilerin anısına direk dikip Türk bayrağı astı. Ekip şefi Muhammet İskender, "Uludere-Beytüşşebap güzergahında çalışıyoruz. Daha önceki projelerimizde olduğu gibi burada da şehit ve gazilerimizin anısına bir bayrak diktik. Şanlı Türk bayrağımızı diktik buradan tüm şehit ve gazilerimize selam olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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