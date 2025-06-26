Karaçoban'da Duygusal Veda Töreni

Karaçoban'da Duygusal Veda Töreni
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Erzurum'un Karaçoban İlçesi'nden Siirt'in Eruh ilçesine atanan Kaymakam Hacı Kerim Meral ve Kahramanmaraş İlçe Jandarma Komutanına veda töreni düzenlendi. Tören, ilçe halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi ve duygusal anlara sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Erzurum'un Karaçoban İlçesinden Siirt'in Eruh ilçesine atanan Kaymakam Hacı Kerim Meral ve Kahramanmaraş İlçe Jandarma Komutanlığına atanan ilçe Jandarma Komutanı üsteğmen Özgür Tek için veda töreni düzenlendi.

Törende sevgi gösterileri yerini hüzne bıraktı. İlçe halkının yoğun katılım gösterdiği vedalaşma programına gelen vatandaşlardan birisi ise Kaymakam beyin sürekli bindiği atı ile tören alanına geldi. Atın sahibi ise Atı ile birlikte Kaymakam'a sürpriz yaparken uğurlama töreninde duygu dolu anlar yaşandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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