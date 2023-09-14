Karacasu'nun yeni kaymakamı belli oldu

Bir süredir Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi'nin vekalet ettiği Karacasu Kaymakamlığı'na 108. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu tamamlayan Mehmet Gündoğdu atandı.

Bir süredir Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi'nin vekalet ettiği Karacasu Kaymakamlığı'na 108. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu tamamlayan Mehmet Gündoğdu atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen 108. Dönem Kaymakamlık kura çekilişi sonrasında Aydın'ın Karacasu ilçesinin yeni kaymakamı belli oldu. Bir süredir Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi'nin vekalet ettiği Karacasu Kaymakamlığı'na 108. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu tamamlayan Mehmet Gündoğdu atandı. - AYDIN