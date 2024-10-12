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Karacasu Emniyetinden Dolandırıcılığa Karşı Broşür Dağıtımı

Karacasu Emniyetinden Dolandırıcılığa Karşı Broşür Dağıtımı
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Karacasu İlçe Emniyet Amirliği, dolandırıcılık vakalarının artışını önlemek amacıyla broşürler dağıtarak vatandaşları bilgilendiriyor. Broşürlerde, dolandırıcılık yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar detaylıca ele alınıyor.

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, gelişen teknoloji ile birlikte artan dolandırıcılık suçlarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde ülke genelinde yaşanan dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek için kamu kurumları, kuruluşlar ve esnaf dükkanlarına broşürler dağıtıldı. Dağıtılan broşürlerde, dolandırıcılık yöntemleri ve bu tür durumlarla karşılaşmamak için dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı bir şekilde aktarıldı. Bu tür önleyici faaliyetlerle vatandaşların bilinçlendirilmesi ve yaşanan mağduriyetlerin azaltılmasını hedefleyen Karacasu Emniyet Amirliği, teknoloji çağında dolandırıcılık yöntemlerinin çeşitlendiğine dikkat çekerek, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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