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Karacasu'da Trafik Güvenliği Uygulaması

Karacasu'da Trafik Güvenliği Uygulaması
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Karacasu İlçe Emniyet Amirliği, sürücülere trafik kuralları ve güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı. Aşırı hız, alkollü araç kullanımı gibi konulara dikkat çekildi ve emniyet kemeri ile kask kullanımının önemi vurgulandı.

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil Büro personelleri, sabit yol uygulaması kontrol noktasında sürücülere trafik güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulunurken, yapılan bilgilendirmede sürücülerin trafik kurallarına uymalarının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil Büro personelleri, sürücülere aşırı hız ve alkollü araç kullanımının olumsuz etkilerini anlatırken, yolculuk güvenliğini artırmak amacıyla emniyet kemeri ve kask kullanımının önemini de belirtti. Ayrıca, trafik ışıkları, işaret ve levhalarına uyulmasının gerekliliği hatırlatıldı. Emniyet ekipleri, trafik kurallarına uymanın yalnızca yasal bir zorunluluk değil aynı zamanda can ve mal güvenliği için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Uygulama kapsamında, sürücülere trafik kurallarına uyum konusunda bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Ekipler ayrıca ambulanslara yol verme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla fermuar sistemi uygulamasının önemine de değindi.

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği, sürücülerin trafikte daha dikkatli olmaları, kurallara uymaları ve güvenliği ön planda tutmaları gerektiğini belirterek, bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini duyurdu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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