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Karacasu'da Okul Servis Araçları Denetlendi

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen okul servis araçları denetlenerek, öğrencilerin servis araçlarında uymaları gereken kurallar ve emniyet kemerinin önemi vurgulanıp, bilgilendirmeler yapıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen okul servis araçları denetlenerek, öğrencilerin servis araçlarında uymaları gereken kurallar ve emniyet kemerinin önemi vurgulanıp, bilgilendirmeler yapıldı.

Karacasu Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Denetimlerin odak noktasında, öğrencilerin güvenli bir şekilde okula taşınmasını sağlamak ve servis araçlarında uyulması gereken kuralların hatırlatılması yer aldı. Denetimler sırasında sürücülerin belgeleri titizlikle incelendi. Ayrıca, öğrencilerin güvenliği için önemli olan emniyet kemerinin kullanımı konusunda da bilgilendirme yapıldı. Ekipler, öğrencilere emniyet kemeri takmanın sadece bir kural değil, hayati bir önlem olduğunu vurguladı.

Toplumun güvenliği adına alınan bu tür önlemler, Karacasu'da yaşayanların huzur ve güven içinde bir eğitim dönemi geçirmelerine katkı sağlarken, denetimlerle öğrenci güvenliği konusundaki farkındalığın artırılması hedefleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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