Karacasu'da Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi
Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma trafik ekipleri, Yenice İlkokulu öğrencilerine yönelik trafik bilgilendirme semineri düzenleyerek 'Önce Yaya' eğitimi verdi. Minik öğrencilere genel trafik kuralları öğretilerek güvenli trafik bilincinin oluşturulması hedeflendi.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte minik öğrencilere güvenli trafik eğitimi verdi. Seminer kapsamında "Önce Yaya" eğitimi, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme-binme kuralları, oyun oynanacak ve oynanmayacak alanlar, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konularında öğrencilere bilgiler aktarıldı. Trafik güvenliği farkındalığının küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çeken ekipler, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Eğitim sonunda miniklere çeşitli hatırlatıcı materyaller dağıtıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
