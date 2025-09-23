Karacasu'da Öğrencilere Trafik Bilinci Eğitimi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde öğrencilere trafik bilinci kazandırmak amacıyla eğitim semineri düzenlendi.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim ekipleri tarafından Geyre İlkokulu'nda verilen seminerde, öğrencilere günlük hayatta uymaları gereken temel trafik kuralları aktarıldı. Seminer kapsamında öğrencilere; 'Önce Yaya' eğitimi, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme-binme kuralları, oyun oynanacak ve oynanmayacak alanlar, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde doğru hareket tarzı konularında bilgiler verildi. - AYDIN