Haberler

Karacasu'da Öğrencilere Trafik Bilinci Eğitimi

Karacasu'da Öğrencilere Trafik Bilinci Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, öğrencilere trafik bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen seminerde temel trafik kuralları ve güvenli davranışlar aktarıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde öğrencilere trafik bilinci kazandırmak amacıyla eğitim semineri düzenlendi.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim ekipleri tarafından Geyre İlkokulu'nda verilen seminerde, öğrencilere günlük hayatta uymaları gereken temel trafik kuralları aktarıldı. Seminer kapsamında öğrencilere; 'Önce Yaya' eğitimi, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme-binme kuralları, oyun oynanacak ve oynanmayacak alanlar, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde doğru hareket tarzı konularında bilgiler verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ece Erken'den telefon faturası tepkisi: Aidat gibi olmuş

Evine gelen yüklü faturayı paylaşarak isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin kovmaktan beter ettiği isim yeni takımında kral oldu

Süper Lig devinin kovmaktan beter ettiği isim yeni takımında kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.