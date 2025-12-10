Karacasu'da gıda güvenliği denetimleri aralıksız sürüyor

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaymakamlığın koordinesinde sahaya inen ekipler, gıda işletmelerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Karacasu Kaymakamlığı koordinesinde halk sağlığının korunması amacıyla ilçe genelinde gerçekleştirilen gıda güvenliği denetimleri aralıksız sürüyor. Bu kapsamda sahaya inen ekipler, market, kasap, restoran ve fırın başta olmak üzere gıda satışı ve üretimi yapan işletmeleri denetledi. Denetimlerde hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve saklama şartları detaylı şekilde incelenirken, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerin süreceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Halkımızın sağlığını korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Bu anlayışla ilçemizde gıda güvenliğini sağlamak üzere oluşturduğumuz denetim ekiplerimiz, marketlerden kasaplara, restoranlardan fırınlara kadar tüm işletmeleri titizlikle denetlemektedir. Amacımız, çocuklarımızın, ailelerimizin güvenle tükettiği bir gıda ortamı oluşturmaktır. Karacasu için, sağlıklı gelecek için çalışıyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN