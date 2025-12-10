Haberler

Karacasu'da gıda güvenliği denetimleri aralıksız sürüyor

Karacasu'da gıda güvenliği denetimleri aralıksız sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, halk sağlığını korumak amacıyla gıda işletmelerine yönelik kapsamlı denetimler yapıldı. Kaymakamlığın koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde hijyen şartları ve ürünlerin son kullanma tarihleri incelendi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaymakamlığın koordinesinde sahaya inen ekipler, gıda işletmelerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Karacasu Kaymakamlığı koordinesinde halk sağlığının korunması amacıyla ilçe genelinde gerçekleştirilen gıda güvenliği denetimleri aralıksız sürüyor. Bu kapsamda sahaya inen ekipler, market, kasap, restoran ve fırın başta olmak üzere gıda satışı ve üretimi yapan işletmeleri denetledi. Denetimlerde hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve saklama şartları detaylı şekilde incelenirken, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerin süreceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Halkımızın sağlığını korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Bu anlayışla ilçemizde gıda güvenliğini sağlamak üzere oluşturduğumuz denetim ekiplerimiz, marketlerden kasaplara, restoranlardan fırınlara kadar tüm işletmeleri titizlikle denetlemektedir. Amacımız, çocuklarımızın, ailelerimizin güvenle tükettiği bir gıda ortamı oluşturmaktır. Karacasu için, sağlıklı gelecek için çalışıyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Savcılığın yazısıyla ortaya çıktı! Tutuklanan Ersoy'la ilgili çarpıcı grup seks detayı

Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'la ilgili çarpıcı "grup seks" detayı
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Florida'da marketin önünde 3 metrelik timsah paniği

Dünyanın en tehlikeli hayvanını akılalmaz bir yöntemle yakaladılar!
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
title