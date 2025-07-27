Karacasu'da Boğulma ve Orman Yangınlarına Karşı Denetim

Aydın'ın Karacasu ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde bulunan Dandalaz Barajı çevresinde boğulma olaylarının önüne geçilmesi ve orman yangınlarının engellenmesi amacıyla Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Dron destekli yapılan kontrollerde hem baraj çevresi hem de ormanlık ve mesire alanları tarandı. Ekipler, bölgede bulunan vatandaşlara suya girmenin tehlikeleri ve orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yaparak uyarılarda bulundu. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma ekiplerinin bu tür önleyici denetimlerine aralıksız devam edileceği bildirildi. - AYDIN