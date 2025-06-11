Karacasu'da Anız Yakma Uygulamasına Karşı Ciddi Uyarılar

Karacasu'da Anız Yakma Uygulamasına Karşı Ciddi Uyarılar
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde, anız yakmanın yasaklandığı ve bu uygulamanın insan sağlığına, çevreye ve yangın riskine olan etkileri konusunda önemli uyarılar yapıldı. Anız yakanlar hakkında para cezası ve adli işlemler başlatılacak.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, tarım arazilerinde sıkça rastlanan anız yakma uygulamasına karşı önemli bir uyarı geldi. Karacasu Kaymakamlığı, anız yakmanın kesinlikle yasak olduğunu bildirdi.

Açıklamada, anız yakmanın sadece toprağın biyolojik yapısını bozmakla kalmadığı, aynı zamanda komşu tarlalara ve ormanlara sıçrayarak büyük yangınlara yol açabileceği, insan ve hayvan sağlığı üzerinde de ciddi olumsuz etkiler oluşturduğu vurgulandı. Tebliğe göre, anız yakan kişiler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında her hektar için idari para cezası uygulanacak, olayın ormana ya da yerleşim yerlerine yakın bölgelerde gerçekleşmesi halinde bu cezanın 5 katına çıkarılacağı bildirildi. Ayrıca, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında da adli işlemler başlatılacağı ifade edildi.

Karacasu Kaymakamlığı, çiftçilere yönelik anız yerine toprak sürülerek temizlenmeli, biçerdöverlerde yangın söndürücü bulundurulmalı, orman sınırlarında güvenlik şeritleri oluşturulmalı gibi uyarılarda bulundu. Öte yandan alınan önlemlerle hem toprağın verimliliğinin korunmasının, hem de çevresel felaketlerin önlenmesinin amaçlandığını belirterek, tüm üreticilere kurallara hassasiyetle uymaları çağrısında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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