Karabük ve Pamukkale Üniversiteleri'nden Ortak Sanat Sergisi
Karabük Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi resim bölümü öğrencileri, ilk atölye deneyimlerinden oluşan 36 yağlı boya eser ile ortak sergi düzenledi. Sergi, üniversiteler arası sanatsal iş birliğini güçlendiriyor.
Karabük Üniversitesi (KBÜ) ve Pamukkale Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen ortak sergide, iki üniversitenin resim bölümü öğrencilerinin ilk atölye deneyimlerinden oluşan 36 yağlı boya eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen serginin açılışına, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş da katıldı.
Sergide, Karabük Üniversitesi ile Pamukkale Üniversitesi resim bölümü ikinci sınıf öğrencilerinin, atölye dersi kapsamında hazırladığı yağlı boya çalışmaları yer aldı. Öğrencilerin ilk atölye deneyimlerini yansıtan sergi, üniversiteler arasında sanatsal iş birliğini güçlendirirken, genç sanatçılara da eserlerini sanatseverlerle buluşturma imkanı sundu.
İki aşamalı olarak planlanan serginin ikinci bölümü, 2025 güz döneminde Pamukkale Üniversitesinde gerçekleştirilecek. - KARABÜK