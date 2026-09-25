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Karabük Valisi Çağatay, yeni İl Emniyet Müdürü Tınmazol’u makamında ağırladı

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Karabük Valisi Çağatay, yeni İl Emniyet Müdürü Tınmazol’u makamında ağırladı
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Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Osman Tınmazol’u makamında kabul etti. Çağatay, yeni görevinden dolayı Tınmazol’u tebrik ederek emniyet teşkilatına her zaman destek vereceklerini belirtti.

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Osman Tınmazol'u makamında kabul etti.

Vali Oktay Çağatay, yeni görevinden dolayı Osman Tınmazol'u tebrik etti. Çağatay, "İlimizin huzuru ve güvenliği için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emniyet teşkilatımız kahramanca çalışacaktır. Şehrimizin huzuru ve güvenliği için emniyet teşkilatımıza her zaman ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Emniyet müdürümüze yeni görevinin hayırlı olmasını diliyor, başarılı bir görev dönemi geçirmesini diliyorum" dedi.

Karabük İl Emniyet Müdürü Tınmazol ise, nazik kabulleri için Vali Çağatay'a teşekkür ederek, "Karabük'ün asayiş ve güvenliğinin temini için mesai arkadaşlarımızla birlikte azim ve gayretle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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