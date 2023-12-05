Üye Girişi
Haberler

Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü Değişti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü'nün istifa etmesiyle yerine Fikret Erdoğan atandı.

Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü'nün görevi kendi isteğiyle bırakmasıyla yerine Fikret Erdoğan getirildi.

Yaklaşık 13 yıldır Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Mustafa Cücü kendi isteğiyle görevi bıraktı. Cücü'nün istifasının ardından boşalan Özel Kalem Müdürlüğü görevine ise İl Sivil Toplum ile İlişkiler Müdürü Fikret Erdoğan getirildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karabük Valiliği Yerel Haberler Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ümit Dikbayır neden ihraç edildi, İyi Parti'den neden ayrıldı? Hakim Ziyech ve Hadise sevgili mi? İyi Parti-Zafer Partisi ittifak yapacak mı? 2024 yerel seçimlerde Zafer Partisi-İyi Parti ittifakı olacak mı? Devlet Bahçeli hasta mı, neden grup toplantısına katılmadı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 5-6 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Antalya su kesintisi listesi! MasterChef 1. eleme adayları kim oldu? 5 Aralık eleme potasında kimler var? 5 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Konya su kesintisi listesi! MasterChef canlı izle! 5 Aralık Salı MasterChef 2023 170.yeni bölüm canlı izle! TV8 MasterChef canlı izle! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Aile canlı izle! Show TV Aile 23. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Aile dizisi nereden izlenir? Aile yeni bölümde neler olacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık İstanbul su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title