Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü Değişti

Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü'nün istifa etmesiyle yerine Fikret Erdoğan atandı.

Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü'nün görevi kendi isteğiyle bırakmasıyla yerine Fikret Erdoğan getirildi.

Yaklaşık 13 yıldır Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Mustafa Cücü kendi isteğiyle görevi bıraktı. Cücü'nün istifasının ardından boşalan Özel Kalem Müdürlüğü görevine ise İl Sivil Toplum ile İlişkiler Müdürü Fikret Erdoğan getirildi. - KARABÜK