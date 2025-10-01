Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık'tan Akademisyenliğin Önemi Vurgusu

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, akademisyenliğin sadece bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını belirterek, "Akademisyenlik toplumun geleceğini inşa eden kutsal bir görevdir" dedi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, yeni akademik yıl kapsamında fakülte ve yüksekokullardaki temaslarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Eskipazar Meslek Yüksekokulu'nda akademik ve idari personelle bir araya gelen Rektör Kırışık, bu kez İlahiyat Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı'na katıldı.

İlahiyat Fakültesi Türkistan Ahmed Yesevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulcebbar Kavak ile fakültenin akademik kadrosu katıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Kırışık, Karabük Üniversitesinin en önemli hedeflerinden birinin araştırma üniversitesi statüsüne ulaşmak olduğunu vurgulayarak, "Makalelerden bildirilere, kitaplardan projelere kadar bilimsel anlamda yapılabilecek her çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz. Araştırma kültürünün güçlendirilmesi üniversitemizin geleceği açısından stratejik öneme sahip" ifadelerini kullandı.

İlahiyat Fakültesinde yürütülen Arapça hazırlık programına da değinen Kırışık, kısa sürede elde edilen başarının gurur verici olduğunu söyledi. Programın sadece dil eğitimi olmadığını kaydeden Kırışık, "Bu aynı zamanda Karabük Üniversitesinin ulusal ve uluslararası prestijini artıran önemli bir adımdır" dedi.

Akademisyenliğin toplumsal sorumluluğuna dikkat çeken Kırışık, "Öğrettiğimiz insanlar hayatı şekillendiriyor, geleceği inşa ediyor. Bu nedenle mesleğimizi yüksek bir bilinç ve sorumlulukla sürdürmek zorundayız" diye konuştu.

Toplantıda ayrıca geçmiş dönem faaliyetleri değerlendirilirken, yeni döneme ilişkin projeler, gelişim planları ve akademik-idari kadroya yönelik konular da ele alındı. - KARABÜK