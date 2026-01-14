Haberler

KBÜ'den dekan görevlendirmeleriyle ilgili iddialara açıklama

Karabük Üniversitesi, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dekanlık görevlendirmeleriyle ilgili yanlış bilgilere karşı resmi bir açıklama yaparak, görevlendirmelerin yasal işlemlere ve liyakat esaslarına uygun olduğunu belirtti.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dekanlık görevlendirmeleriyle ilgili yer alan haberlerin eksik bilgiye dayalı ve hususundan koparılmış olduğunu bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Diş Hekimliği Fakültesi Dekan görevlendirmesinin 2024 yılında gerçekleştirildiği belirtilerek, yaklaşık iki yıl önce tesis edilen yasal bir işlemin yeni bir gelişme gibi sunulmasının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada, üniversitedeki idari görevlendirmelerin ilgili alanlardaki idari tecrübe ve yetkinlik esas alınarak yapıldığı vurgulandı. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı'nın, Tıp Fakültesinde 9 yıldır öğretim üyesi, 6 yıldır da profesör olarak görev yaptığı, tıp, diş hekimliği ve eczacılık eğitiminin ortak temeli olan tıbbi biyokimya alanında ulusal ve uluslararası yetkinliğe sahip olduğu kaydedildi. Söz konusu dekanın, Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevlerle sağlık eğitimi yönetiminde tecrübe kazandığı bildirildi.

Tıp Fakültesine görevlendirilen dekanın ise 6 yıldır Tıp Fakültesi bünyesinde profesör olarak görev yaptığı aktarılan açıklamada, mikrobiyoloji alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası akademik eser verdiği, geçmişte çeşitli üniversitelerde rektör yardımcılığı, dekanlık ve enstitü müdürlüğü gibi üst düzey idari görevlerde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, dekanlığın akademik bir unvan değil idari bir görev olduğuna dikkat çekilerek, sağlık bilimleri eğitiminin disiplinler arası temel bilimler üzerine inşa edildiği, yapılan görevlendirmelerin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na, akademik teamüllere ve liyakat esaslarına uygun olduğu belirtildi.

Üniversitenin bilimsel kriterlerden ve liyakat esaslarından taviz vermeden çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, kamuoyunun manipülatif içerikler yerine resmi kaynaklara itibar etmesi çağrısında bulunuldu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
