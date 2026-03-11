Hz. Muhammed'in doğumunun 1500. yılına özel sergi

Hz. Muhammed'in doğumunun 1500. yılı etkinlikleri kapsamında Karabük'te, "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" temalı hat, tezhip ve ebru sergisi açıldı.

Karabük Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen sergide, Karabük ve Safranbolu Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan toplam 63 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de aktif olmalarını önemsediklerini belirtti. Değerler eğitimine de büyük önem verdiklerini ifade eden Akbaş, Ramazan ayı dolayısıyla okullarda çeşitli etkinliklerin sürdüğünü söyledi.

Akbaş, sergide kursiyerlerin hat, tezhip ve ebru sanatlarıyla Peygamber sevgisini yansıtan çalışmalar ortaya koyduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilirken, katılımcılar sergide yer alan eserleri inceleme fırsatı buldu.

Serginin yarın sona ereceği bildirildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı