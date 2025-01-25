Karabük'te Sanat Terapisi Eğitimi Gerçekleştirildi

Karabük Valiliğinin başlattığı "Eğitim Kenti Karabük" projesi çerçevesinde hazırlanan ' Sanat Terapisi' eğitimi gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Öz Çelikbaş tarafından Öğretmenevinde verilen eğitimde sanatın psikoterapideki rolü, uygulama alanları ve Carl Gustav Jung ekolüne dayalı yöntemler ele alındı. Katılımcılara teorik bilgilerin sunumunun yanı sıra uygulamalar da gerçekleştirildi. Sanat terapisi alanında 12 yıllık deneyimi bulunan Doç. Dr. Çelikbaş kursta, kendi geliştirdiği müfredatları ve 'Sanat Terapisinde Temel Kavramlar' ile 4 ciltten oluşan 'Sanatın İyileştirici Gücü' adlı eserlerini paylaştı.

Eğitimin son gününe katılan Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, rehberlik öğretmenleriyle sohbet ederek bu tür eğitimlerin önemine dikkat çekti. Akbaş, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'a ve eğitimi düzenleyen akademisyenlere teşekkür ederek projeye desteklerini dile getirdi. - KARABÜK