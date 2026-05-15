Karabük'te engelsiz yetenekler sahne aldı

Karabük'te Engelliler Haftası'nda özel öğrenciler, sergiledikleri performanslarla izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Karabük Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Nevzat Akbaş, müdürlük olarak özel öğrencilerin eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Konuşmanın ardından sahne alan öğrenciler, keman dinletisi, müzik performansları ve dans gösterileriyle yeteneklerini sergiledi. Katılımcılardan büyük alkış alan özel öğrenciler, salondakilere keyifli anlar yaşattı.

Etkinlik, açılışı yapılan serginin gezilmesiyle sona erdi. - KARABÜK

