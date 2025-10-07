Karabük'te Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Karabük Valisi Mustafa Yavuz başkanlığında Eylül Ayı Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, il genelinde kamu düzeni ve güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar ile alınan tedbirler basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Yavuz, Karabük'teki 358 köy ve mahallede yaşayan yaklaşık 250 bin vatandaşın huzur ve güvenliğinin kendilerine emanet olduğunu belirterek, "Karabük güvenli ve huzurlu bir şehirdir. Bu huzurun bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

"Suçla mücadelede kararlılık"

Vali Yavuz, 2025 yılının ilk 9 ayında tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, Eylül ayında bir önceki aya göre % 22,87 azalışla 833 asayiş olayının meydana geldiğini açıkladı. Kolluk kuvvetlerinin Eylül ayında 35 operasyon gerçekleştirdiğini belirten Vali Yavuz, bu operasyonlarda 12 kişinin tutuklandığını, 18 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

Eylül ayında 21 düzensiz göçmenin yakalandığını belirten Vali Yavuz, bunlardan 11'inin sınır dışı edildiğini bildirdi. Mobil Göç Noktası Aracı ile 340 yabancı uyruklu kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını ve olumsuz bir duruma rastlanmadığını, ayrıca 3 terör operasyonunun gerçekleştirildiğini ve şüphelilerin adli makamlara teslim edildiğini belirtti.

Yavuz, " Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 9 operasyon gerçekleştirilirken, 17 kişi adli makamlara sevk edildi. Uyuşturucu ile mücadelede 21 operasyon yapılmış, 9 kişi tutuklanmış, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Siber suçlarla ilgili olarak ise 57 hesap hakkında adli veya idari işlem başlatılmıştır. Eylül ayında hakkında yakalama kararı bulunan 98 kişinin yakalandı ve bunların 35'i tutuklandı. Ayrıca 8 ruhsatsız silah ele geçirilmiş, 8 kişi hakkında ise işlem yapılmıştır. 6284 sayılı Kanun kapsamında bir önceki aya göre yüzde 9,30'luk düşüşle 78 olayın meydana geldi. Kadınların korunması için 68 koruma ve tedbir kararı alındı.

Eylül ayında 175 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların 99'u yaralanmalı, 75'i maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Ölümlü kaza yaşanmadı. Motosiklet kazalarında yüzde 23,44, iş kazalarında ise yüzde 13,68 oranında azalma görüldü" dedi.

"Her köşede görev başındayız"

Toplantının sonunda konuşan Vali Mustafa Yavuz, "Tüm kurumlarımızla birlikte Karabük'ün her köşesinde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre görev başındayız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerime sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum." dedi. - KARABÜK