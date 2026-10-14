Karabük Barosu Başkanı Sibel Şirin göreve başladı, görev dağılımı tamamlandı

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Karabük Barosu Başkanlığına seçilen Av. Sibel Şirin, mazbatasını alarak görevine başladı. Baro yönetim kurulunda gerçekleştirilen görev dağılımıyla başkan yardımcılığı, genel sekreterlik ve saymanlık görevlerine getirilen isimler de belli oldu.

Görev dağılımına göre, Karabük Barosu Başkanlığına Av. Sibel Şirin seçilirken, Av. Levent Karahasan başkan yardımcısı, Av. Müjdat Tükenmez genel sekreter, Av. Nuray Aydın ise sayman oldu.

Yönetim kurulunda Av. Erdi Ahlat, Av. Kamil Karaağaç, Av. Mustafa Köşker, Av. Merve Çavdar, Av. Selman Sazoğlu, Av. Tuğba Nur Yalav Kanal ve Av. Ecem Bodur Güzelgöz de üye olarak görev aldı.

Mazbatasını almasının ardından görev dağılımı da tamamlanan Karabük Barosu'nda yeni yönetim, çalışmalarını bu kadroyla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı