Van'da Yoğun Kar Nedeniyle Karabet Geçidi Ulaşıma Kapatıldı

(VAN) - Van- Bahçesaray karayolu üzerinde yer alan ve 3 bin metre rakımıyla Türkiye'nin en yüksek geçitlerinden biri olan Karabet Geçidi, yoğun yağışlar nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Van genelinde yüksek kesimlerde etkili olmaya başlayan kar yağışı, özellikle Bahçesaray güzergahında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bahçesaray Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "Vatandaşlarımıza duyurulur! Karayolları ekipleri tarafından, yoğun tipi ve görüş mesafesinin yeterli olmaması nedeniyle 65-51 Bahçesaray (Liman Mevki) - Çatak (Yukarı Narlıca Mah.) karayolu güzergahı geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatılmıştır" denildi.