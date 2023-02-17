Karabağlar'ın İlk Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm Son Yolculuğuna Uğurlandı

KERİM UĞUR

Yaşamını yitiren eski Karabağlar Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm son yolculuğuna uğurlandı.

Karabağlar Belediyesi Kurucu Başkanı olarak 2009-2014 yılları arasında görev yapan Kürüm için ilk tören bugün Karabağlar Belediyesi önünde yapıldı.

Törene, Kürüm'ün ailesinin yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP PM Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, siyasiler, belediye çalışanları ve muhtarlar katıldı.

"KARABAĞLAR SITKI KÜRÜM'Ü UNUTMAYACAK"

Kürüm'ün insanı seven, dost canlısı yapısıyla her zaman hatırlanacağını söyleyen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, şöyle konuştu:

"Kurucu olarak belediye başkanlığı yapmak gerçekten zordur. Bu görevi de başarıyla yapan bir belediye başkanımızdı. Çalışma hayatında da dürüstlüğüyle sevilen sayılan bir insandı. Siyasi yaşamında da çeşitli çalışmalar yapmış topluma mal olmuş toplumun önderi olan bir insandı. Ben böylesi değerli bir insandan belediye başkanlığı görevini devralmaktan da büyük onur duymuştum. Geçtiğimiz aylarda kendisini hastanede ziyaret edip sohbet etme fırsatımız oldu. Kendisini iyi görmüştüm ama bu ölüm bizlere erken geldi. Bütün sevenlerinin acılarını paylaşıyoruz. Karabağlar Sıtkı Kürümü unutmayacak."

"KARABAĞLAR İÇİN SEVEREK ÇALIŞTI"

Sıtkı Kürüm'ün oğlu Uğur Kürüm ise, "Karabağların kurucu belediye başkanı görevini, Karabağlara bir tuğla koyanın 40 yıl kölesi olurum sloganıyla sahiplendi. Severek özveriyle çalıştı. Kürüm ailesi olarak derin bir üzüntü içerisindeyiz. Acımızı paylaşan Karabağlar Belediyesi çalışanlarına ve ilçe halkına teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kürüm'ün cenazesi daha sonra Narlıdere Şehitlik Camii'nde kılınan ikindi namazı sonrasında Yukarı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.