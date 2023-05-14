Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu, Oyunu Kullandı

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu ile birlikte oyunu kullandı. Başkan Selvitopu, “Demokrasi şölenini yaşadığımız bu seçimlerin ülkemize, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Hepimizin ortak hedefi çocuklarımıza daha güzel bir yarın bırakmak” dedi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu ile birlikte oyunu kullandı. Başkan Selvitopu, "Demokrasi şölenini yaşadığımız bu seçimlerin ülkemize, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Hepimizin ortak hedefi çocuklarımıza daha güzel bir yarın bırakmak" dedi.

Başkan Selvitopu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu, Fahrettin Altay Mahallesi'ndeki İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı.

Seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Selvitopu, şunları söyledi:

"Baharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği güzel bir İzmir gününde, vatandaşlık görevimizi yerine getirerek oylarımızı kullandık. Demokrasi şölenini yaşadığımız ve yoğun katılımla gerçekleştiğini gözlemlediğimiz bu seçimlerin ülkemize, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Hepimizin ortak hedefi çocuklarımıza daha güzel bir yarın bırakmak."