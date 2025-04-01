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Kara Kuvvetleri Komutanı Doğu ve Güneydoğu'dan gelen şehir ve gazi yakınlarını ağırladı

Kara Kuvvetleri Komutanı Doğu ve Güneydoğu'dan gelen şehir ve gazi yakınlarını ağırladı
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Doğu ve Güneydoğu'dan gelen gaziler, yakınları, şehit aileleri ve güvenlik korucularıyla bir araya gelerek bayramlaştı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Doğu ve Güneydoğu'dan gelen gaziler, yakınları, şehit aileleri ve güvenlik korucularıyla bir araya gelerek bayramlaştı.

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Doğu ve Güneydoğu'dan gelen gaziler, yakınları, şehit aileleri ve güvenlik korucularıyla bir araya gelerek bayramlaştı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin sarsılmaz teminatı olan kahraman Mehmetçikle omuz omuza mücadele eden güvenlik korucuları ve gazilerin ülkenin bekası için büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirterek, "Dünyanın en köklü ve en güçlü kara ordularından biri olan Türk Kara Kuvvetleri, geçmişten bugüne kazandığı zaferlerle tarih yazmış ve askeri disiplini, cesareti ve savaş kabiliyetiyle dünyanın bir numaralı askeri teşkilatlarından biri olmuştur. Orgeneral Bayraktaroğlu, devlet, vatan, bayrak için canlarını ortaya koyan kahramanlarımızın her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti. Türkiye'nin gücü, birliği ve beraberliğiyle daha da büyüyeceğini belirten Orgeneral Bayraktaroğlu'na, gösterdiği samimi ilgi ve vatansever duruşu için şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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