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Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu'nun Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu'nun Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun annesi Aynur Bayraktaroğlu, 81 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii'nde düzenlenen törene üst düzey askeri ve siyasi yetkililer katıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun annesi Aynur Bayraktaroğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun annesi Aynur Bayraktaroğlu (81) için bugün, Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii'nde tören düzenlendi. Törene Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Milli Savunma Bakan Yardımcıları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Aynur Bayraktaroğlu, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazenin ardından Orgeneral Bayraktaroğlu, taziyeleri kabul etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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