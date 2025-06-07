Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Iğdır'daki Mehmetçikle Bayramlaştı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Iğdır'daki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı Ziyaret Hudut Karakolu'nu ziyaret ederek burada görevli Mehmetçiklerle bir araya geldi.
Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Iğdır'daki Mehmetçikle bayramlaştı
IĞDIR - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Iğdır'daki Mehmetçiği ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu bilgilere yer verildi: "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 6 Haziran 2025 tarihinde Kurban Bayramı dolayısıyla Iğdır'daki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı Ziyaret Hudut Karakolu'na gitti. Hudut karakolunda görevli Mehmetçiklerle görüşen Orgeneral Bayraktaroğlu, hudut kartallarının Kurban Bayramı'nı tebrik etti."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel