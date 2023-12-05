KAR-MEK'te 8 Bin Yıllık Tarihi Geçmişi Olan Seramik Kursu İlgi Görüyor

Kartepe Belediyesi bünyesinde bulunan KAR-MEK'te 8 bin yıllık tarihi geçmişi olan seramik kursu ilgi görüyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın öncülüğünde yeni eğitim öğretim dönemine başlayan KAR-MEK kurslarından, 8 bin yıllık tarihi geçmişi olan seramik kursu kadınlardan büyük ilgi görüyor. Derbent Mahalle Konağı'nda verilen eğitimde Kartepeli kadınlar hayallerini sanata dönüştürüyor.

Seramik kursu hakkında bilgi veren eğitmen Songül Adıyaman, "Seramik her zaman içsel sanat niteliklerine sahipken, seramik çarkının kullanılmaya başlanmasıyla seramik artık sanat yapmanın en önemli formlarından biri haline geldi. Burada öğrencilere hangi ürünü hangi teknikle yapabileceklerini gösteriyoruz. Ondan sonra hayalleri doğrultusunda eserlerini ortaya çıkarıyorlar. Kursumuzu yeni açılmasına karşın çok güzel eserler ortaya çıktı. Hazırlanan ürünlerin satışı olmakla birlikte öğrenciler kendi evleri ve sevdiklerine hediye etmek içinde seramikten ürünler hazırlıyorlar" dedi. - KOCAELİ