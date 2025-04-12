Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı

Bir suç örgütü lideri için daha yolun sonu
Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu

Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?

"Bir anne yakamdan tutup 'evladım ölsün istiyorum' dedi"
Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

Antalya'dan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Rüşvet Operasyonu: 23 Gümrük Memuru Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 38 gümrük muhafaza memurundan 23'ü tutuklandı. Operasyon, Edirne Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yürütüldü.

(EDİRNE) - Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 38 gümrük muhafaza memurundan 23'ü tutuklandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, gizli kameralarla Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet aldıkları ileri sürülen 38 gümrük memurunun önce savcılık ifadeleri alındı.

Zanlılar, sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Zanlılardan 23'ü tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 15 kişi serbest kaldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: ANKA / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.