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Kapadokya'da Olumsuz Hava Şartları Sıcak Hava Balon Turlarını İptal Etti

Kapadokya'da Olumsuz Hava Şartları Sıcak Hava Balon Turlarını İptal Etti
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Kapadokya bölgesindeki yoğun sis nedeniyle sıcak hava balon uçuşları iptal edildi. Turistler, muhteşem manzarayı görme fırsatından mahrum kaldı. Pilotlar ve turistler, ikinci bir şans için umutlarını yarına bağlıyor.

Kapadokya bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan olumsuz hava nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi. Sisler arasında kaybolan peribacaları ise havadan görüntülendi.

Bölgede oluşan yoğun sis nedeniyle iptal edilen Sıcak Hava Balon turları, turistlerin Kapadokya'da bulunan vadileri peribacalarını ve doğal kaya oluşumlarını kuş bakışı izleme fırsatını da iptal etmiş oldu.

Kapadokya Bölgesindeki sıcak hava balon uçuşları, hava şartlarının elverişli olması durumunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot merkezi tarafından verilen izin ile gerçekleşebiliyor.

Sıcak Hava Balon Pilotu Tangut Demir yaptığı açıklamada "Bu gün olumsuz hava şartları nedeniyle uçuşlar iptal edildi. Şu anda bölgemizde yoğun sis var. Bulutlu havalarda ve gün doğumunda Kapadokya bir başka güzel oluyor. Fakat bu gün bulut değil yoğun sis var. Misafirlerimiz bu gün görsel şölenden mahrum kaldılar. Planlarımızı yarın sabah için yapıyoruz" dedi.

Dilek Koca'da açıklamasında "Bu gün balona binmek için gelmiştik. Ancak yoğun sis nedeniyle Sivil Havacılık balon uçuşlarını iptal etti" şeklinde konuştu.

Endonezyalı turist yaptığı açıklamada Ceria Lestari; "Türkiye'ye ailemle birlikte geldik. Türkiye'nin gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bizim ülkemize göre çok farklı. Özellikle Kapadokya muhteşem. Bu gün sabah balonlara binebilmek için çok erken uyandık. Hava çok soğuk ve sisli. Bu nedenle balonlar uçmadı. Eğer ki fırsatım olursa buraya tekrar gelmek ve bu deneyimi yaşamak isterim" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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